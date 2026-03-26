Israël heeft meer militairen nodig voor inzet in Zuid-Libanon

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft meer militairen nodig voor in Zuid-Libanon, meldde legerwoordvoerder Effie Defrin donderdag in een televisietoespraak. Die zijn volgens hem hard nodig voor de bufferzone die Israël aan het creëren is.

De IDF levert strijd op meerdere fronten, waaronder de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Libanon. "Daarvoor zijn er meer soldaten nodig in de IDF", aldus Defrin.

Oppositieleider Yair Lapid waarschuwde voor een dreigende "veiligheidsramp" vanwege het tekort aan militairen. "De regering stuurt het leger een oorlog op meerdere fronten in, zonder strategie, zonder de nodige middelen en met veel te weinig soldaten."

Volgens Lapid staat de IDF "op instorten". Hij vindt dat ultraorthodoxe joden, die tot nu toe de facto waren uitgezonderd, opgeroepen moeten worden voor de krijgsmacht.