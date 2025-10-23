Ervaren Poels tekent bij Nederlandse wielerploeg Tietema

DEN HAAG (ANP) - Wielrenner Wout Poels heeft een contract getekend bij de Nederlandse ploeg Unibet Tietema Rockets. De 38-jarige Limburger komt over van Astana. Het aantrekken van de ervaren klimmer is een belangrijke stap van de ploeg om dit jaar een startbewijs in de Tour de France te krijgen. De ploeg legde eerder ook al sprinter Dylan Groenewegen vast.

Poels won in 2016 de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik, in 2023 een etappe in zowel de Tour als de Vuelta. Het voorbije seizoen schreef hij nog de Ronde van Turkije op zijn naam.

"De komst van Wout is een nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling van ons project", zegt ploegeigenaar Bas Tietema in een persbericht. "Hij is een van de meest gerespecteerde renners in het peloton, iemand die weet wat ervoor nodig is om de grootste wedstrijden te winnen en een team op te bouwen rond langetermijndoelen. Wout brengt leiderschap, rust en ervaring die van onschatbare waarde zullen zijn voor onze jongere renners."

Poels geeft aan dat hij er zin in heeft. "Ik ben niet bij deze ploeg gekomen om het rustiger aan te doen", meldt hij. "Ik ben hier om alles te geven wat ik in me heb voor nog een heel seizoen. Ik hou nog steeds van koersen, ik hou nog steeds van afzien in de bergen, en ik voel nog steeds datzelfde vuur als de weg bergop gaat. De energie van de Rockets is precies wat ik zocht: nog een jaar om er helemaal voor te gaan en van deze sport te genieten op het hoogste niveau."