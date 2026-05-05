Boswachter wordt stroper: Directeur Milieudefensie gaat werken bij Tata Steel

Milieudefensie-directeur Donald Pols gaat aan de slag bij Tata Steel Nederland. Hij moet daarom per direct stoppen bij de milieclub.

Pols wordt per 1 juni directeur duurzaamheid bij de staalfabrikant en krijgt tevens de leiding over de communicatieafdeling, heeft Tata Steel in een verklaring laten weten. Het bedrijf zegt ook dat Pols' eerdere kritiek op Tata Steel heeft geholpen bij het aanscherpen van zijn plannen voor groen staal.

Milieudefensie reageert verbolgen. "Wij zijn verrast door het vertrek van Donald Pols en zeer teleurgesteld in zijn keuze om naar Tata Steel te gaan, een van de grootste vervuilers van Nederland", zegt voorzitter van de Raad van Toezicht Marty Smits.

De in 1972 in Zuid-Afrika geboren Pols was sinds 2015 directeur van Milieudefensie. Zelf verklaart hij dat hij zijn ervaring bij Milieudefensie meeneemt "naar binnen". "Bij Tata Steel heb ik de kans om te laten zien dat industriële verduurzaming niet alleen afdwingbaar is, maar ook van binnenuit kan worden aangedreven."