ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Flotilla-activisten langer vast in Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 15:53
anp050526141 1
ASHKELON (ANP/AFP) - Een Israëlische rechtbank heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die van boten waren gehaald die naar de Gazastrook voeren. Dat moet de autoriteiten meer tijd geven om de Spanjaard Saif Abu Keshek en de Braziliaan Thiago Avila te verhoren, zegt hun advocaat.
De activisten worden vastgehouden in Ashkelon nadat ze eerder waren onderschept in internationale wateren bij Griekenland. Ze voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van activisten die hulp willen bieden in de zwaar gebombardeerde Gazastrook.
De twee activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie, zegt hun advocaat. Formele aanklachten zijn voor zover bekend nog niet ingediend.
Internationaal klinkt kritiek op het Israëlische optreden. Spanje eist volgens ingewijden de vrijlating van Keshek en heeft opgeroepen zijn rechten te respecteren.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

18829

Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

Loading