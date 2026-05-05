Flotilla-activisten langer vast in Israël

ASHKELON (ANP/AFP) - Een Israëlische rechtbank heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die van boten waren gehaald die naar de Gazastrook voeren. Dat moet de autoriteiten meer tijd geven om de Spanjaard Saif Abu Keshek en de Braziliaan Thiago Avila te verhoren, zegt hun advocaat.

De activisten worden vastgehouden in Ashkelon nadat ze eerder waren onderschept in internationale wateren bij Griekenland. Ze voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van activisten die hulp willen bieden in de zwaar gebombardeerde Gazastrook.

De twee activisten hebben zich volgens de autoriteiten mogelijk schuldig gemaakt aan strafbare feiten als het helpen van een terreurorganisatie, zegt hun advocaat. Formele aanklachten zijn voor zover bekend nog niet ingediend.

Internationaal klinkt kritiek op het Israëlische optreden. Spanje eist volgens ingewijden de vrijlating van Keshek en heeft opgeroepen zijn rechten te respecteren.