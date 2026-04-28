Brand na aanval op Russische olieraffinaderij Toeapse

TOEAPSE (ANP/RTR/AFP) - Oekraïense drones hebben de olieraffinaderij in het Russische Toeapse aangevallen, waardoor een grote brand is ontstaan, aldus de gouverneur van de regio. Vanwege de brand werd een evacuatie in gang gezet.

De afgelopen weken vonden ook al droneaanvallen plaats op de raffinaderij en de haven van Toeapse. Die leidden tot een olielek op zee en een brand die dagenlang niet onder controle was.

De raffinaderij staat onder controle van staatsbedrijf Rosneft en levert vooral olieproducten voor export. Volgens bronnen ligt het werk stil sinds een droneaanval op 16 april. De raffinaderij in het zuiden van Rusland heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 12 miljoen ton.

Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland sinds maart opgevoerd, toen de Amerikaanse bemiddelingspogingen stil kwamen te liggen wegens de oorlog met Iran. De gouverneur van de aan Oekraïne grenzende regio Belgorod meldt dinsdag eveneens een droneaanval. Daarbij zijn volgens hem drie doden gevallen.