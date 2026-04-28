Brand na aanval op Russische olieraffinaderij Toeapse

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 9:46
anp280426062 1
TOEAPSE (ANP/RTR/AFP) - Oekraïense drones hebben de olieraffinaderij in het Russische Toeapse aangevallen, waardoor een grote brand is ontstaan, aldus de gouverneur van de regio. Vanwege de brand werd een evacuatie in gang gezet.
De afgelopen weken vonden ook al droneaanvallen plaats op de raffinaderij en de haven van Toeapse. Die leidden tot een olielek op zee en een brand die dagenlang niet onder controle was.
De raffinaderij staat onder controle van staatsbedrijf Rosneft en levert vooral olieproducten voor export. Volgens bronnen ligt het werk stil sinds een droneaanval op 16 april. De raffinaderij in het zuiden van Rusland heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 12 miljoen ton.
Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland sinds maart opgevoerd, toen de Amerikaanse bemiddelingspogingen stil kwamen te liggen wegens de oorlog met Iran. De gouverneur van de aan Oekraïne grenzende regio Belgorod meldt dinsdag eveneens een droneaanval. Daarbij zijn volgens hem drie doden gevallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

164008338_m

De kinderen van 100-plussers worden ook heel oud: is hun dieet de crux?

Loading