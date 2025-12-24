ECONOMIE
BP verkoopt motoroliemerk Castrol aan Amerikaanse investeerder

Economie
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 9:10
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse olieconcern BP heeft een koper gevonden voor zijn motoroliemerk Castrol. De Amerikaanse investeerder Stonepeak Partners neemt een meerderheidsbelang van 65 procent in het smeermiddelenbedrijf over voor 6 miljard dollar, maakte BP bekend.
BP behoudt een minderheidsbelang in het bedrijf. De deal is onderdeel van een plan van BP om tegen eind 2027 voor 20 miljard dollar aan bedrijven en bezittingen te verkopen. Het concern verkoopt deze onderdelen om de prestaties van de afgelopen jaren te verbeteren. Dit gebeurde vooral omdat activistische aandeelhouder Elliott Investment Management het bedrijf onder de loep had genomen.
BP startte het verkoopproces van Castrol al in februari, toen de toenmalige topman Murray Auchincloss een strategische heroriëntatie van het bedrijf presenteerde. Hij beloofde zich opnieuw te richten op olie en gas, kosten te verlagen en schulden af te bouwen, maar het plan werd door Elliott bekritiseerd omdat het niet ver genoeg ging.
