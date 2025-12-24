ECONOMIE
Weeronline: kerst verloopt zonnig en koud

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 9:12
anp241225063 1
HOUTEN (ANP) - De kerstdagen verlopen dit jaar zonnig, maar zijn wel erg koud, meldt Weeronline. De gevoelstemperatuur ligt beide dagen dankzij een stevige wind ruim onder nul, aldus het weerbureau.
Het is vooral op eerste kerstdag koud. Er is geen bewolking, waardoor de zon volop schijnt. Er is lokaal kans op een ijsdag, waarbij de temperatuur de hele dag niet boven het vriespunt uitkomt. In de nacht vriest het overal. Op tweede kerstdag is het opnieuw erg zonnig en is het enkele graden minder koud dan op eerste kerstdag. Ondanks een zwakkere noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur de hele dag onder het vriespunt.
In het weekend wordt het iets warmer en blijft het overal droog. De temperatuur varieert van 4 graden in Limburg tot 7 graden aan zee.
