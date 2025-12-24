China hekelt Amerikaans dreigement van importheffing op chips

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft woensdag laten weten dat het tegen het "willekeurig gebruik van tarieven" en de "onredelijke onderdrukking" van Chinese industrieën door de Verenigde Staten is. Met die opmerking reageerden de autoriteiten in Beijing op vragen van journalisten over Amerikaanse plannen om tarieven op Chinese chipimporten in te voeren.

China dringt er bij de VS op aan om zijn "verkeerde praktijken" te corrigeren en neemt maatregelen om zijn legitieme rechten en belangen te beschermen als de VS doorgaat met zijn acties, verklaarde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De VS dreigen in de loop van 2027 een importheffing op chips uit China op te leggen, meldde het Amerikaanse handelsagentschap USTR dinsdag na onderzoek naar het beleid van China voor zijn chipindustrie. China bestempelde dat onderzoek eerder al als "protectionistisch".

USTR concludeerde echter dat de handelspraktijken van China oneerlijk zijn. Een importheffing zou daarom een "passende reactie" zijn.