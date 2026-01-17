ECONOMIE
Voorzitter EU-leiders werkt aan reactie Groenland-tarieven Trump

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 20:41
anp170126121 1
ASUNCIÓN (ANP) - De EU komt met een gezamenlijke reactie op de aankondiging van de Amerikaanse president Trump om importtarieven van 10 procent op te leggen aan Europese landen die recent militairen naar Groenland hebben gestuurd. Dat heeft voorzitter van de EU-leiders António Costa zaterdag in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción gezegd.
"Voor nu coördineer ik een gezamenlijke reactie van de lidstaten van de Europese Unie over deze kwestie", zei hij. Wanneer de EU met een reactie komt, is niet duidelijk.
"De Europese Unie is altijd zeer standvastig in de verdediging van het internationaal recht, waar ook ter wereld, en natuurlijk te beginnen binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie", zei Costa.
Op het moment dat in Asunción op een feestelijke bijeenkomst het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Mercosur-landen Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay werd ondertekend, kwam Trump met zijn bericht op Truth Social over de heffingen.
