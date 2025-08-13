Braziliaanse miljardensteun voor door tarieven geraakte bedrijven

BRASILIA (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Braziliaanse regering heeft een groot hulppakket aangekondigd voor bedrijven die getroffen zijn door de Amerikaanse importheffingen. Daarbij is sprake van omgerekend bijna 5 miljard euro aan krediet om bedrijven te ondersteunen, zodat banen behouden kunnen blijven.

Het land heeft te maken met Amerikaanse tarieven van 50 procent. Dat de heffingen zo hoog uitpakten, heeft te maken met de strafrechtelijke vervolging van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Die moet zich verantwoorden voor zijn rol bij een poging tot staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Hij staat momenteel onder huisarrest. Washington wil echter dat Brazilië Bolsonaro met rust laat.

Het land probeert nog wel met de VS te onderhandelen. Voorlopig zijn er dus geen vergeldingsmaatregelen. "Brazilië past geen wederkerigheid toe, we willen voorlopig niets doen wat onze betrekkingen verslechtert", heeft de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva gezegd.