ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Braziliaanse miljardensteun voor door tarieven geraakte bedrijven

Economie
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 23:27
anp130825171 1
BRASILIA (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Braziliaanse regering heeft een groot hulppakket aangekondigd voor bedrijven die getroffen zijn door de Amerikaanse importheffingen. Daarbij is sprake van omgerekend bijna 5 miljard euro aan krediet om bedrijven te ondersteunen, zodat banen behouden kunnen blijven.
Het land heeft te maken met Amerikaanse tarieven van 50 procent. Dat de heffingen zo hoog uitpakten, heeft te maken met de strafrechtelijke vervolging van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Die moet zich verantwoorden voor zijn rol bij een poging tot staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Hij staat momenteel onder huisarrest. Washington wil echter dat Brazilië Bolsonaro met rust laat.
Het land probeert nog wel met de VS te onderhandelen. Voorlopig zijn er dus geen vergeldingsmaatregelen. "Brazilië past geen wederkerigheid toe, we willen voorlopig niets doen wat onze betrekkingen verslechtert", heeft de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva gezegd.
Vorig artikel

Reuters: Washington wacht nog even met tarieven geneesmiddelen

Volgend artikel

Dode door ongeluk met luchtballon bij Friese dorp De Hoeve

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-13 094750

B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

shutterstock_2473267707

Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen