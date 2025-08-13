Reuters: Washington wacht nog even met tarieven geneesmiddelen

WASHINGTON (ANP) - Een aankondiging over nieuwe Amerikaanse importheffingen voor farmaceutische producten laat mogelijk nog weken op zich wachten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Dit is later dan aanvankelijk beloofd, omdat Trump zich eerst op andere zaken richt.

Eerder dit jaar kondigde Washington een onderzoek aan naar de vraag of afhankelijkheid van buitenlandse geneesmiddelenproductie de nationale veiligheid van de Verenigde Staten bedreigt. Minister van Handel Howard Lutnick had in april bij de start van dat onderzoek gezegd dat hij verwachtte dat het tussen half mei en half juni zou worden afgerond.

Maar een regeringsfunctionaris in Europa en een bron met kennis van zaken in het Witte Huis, evenals twee bronnen bij Europese farmaceutische bedrijven, vertelden Reuters dat het rapport voorlopig nog niet klaar is. Een woordvoerder van het Witte Huis wilde dit niet bevestigen en waarschuwde dat dergelijke berichten pure speculatie zijn, tenzij bevestigd door het Witte Huis.

250 procent

Trump heeft recent wel gezegd dat hij voor farmaceutische producten denkt aan heffingen die klein beginnen en uiteindelijk kunnen oplopen tot wel 250 procent. Hij verklaarde ook dat zijn plan uitgaat van gefaseerde tarieven, waardoor geneesmiddelenfabrikanten tijd krijgen om hun productie in de VS op te voeren.

De farmaceutische industrie in Nederland stelde eind vorige maand bezorgd te zijn over de onzekerheden rond de Amerikaanse importheffingen op Europese geneesmiddelen. In Nederland worden veel medicijnen gemaakt die onder meer bestemd zijn voor de VS. Bedrijven als Janssen, Organon en MSD hebben in Nederland ook grote vestigingen en de sector biedt werkgelegenheid aan tienduizenden mensen.