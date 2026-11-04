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Djokovic op mastertoernooi van Parijs ten onder tegen Hijikata

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - Novak Djokovic is in de tweede ronde uitgeschakeld op het masterstoernooi van Parijs. De Servische tennisser ging woensdagavond in drie sets ten onder tegen de Australiër Rinky Hijikata: 6-2 3-6 3-6. Djokovic won het toernooi in de Franse hoofdstad zeven keer.
Djokovic komt door de nederlaag niet meer in aanmerking voor de ATP Finals waarbij de beste tennissers eind deze maand om een officieuze wereldtitel strijden. In de 'mixed zone' liet Djokovic na de partij aan verslaggevers weten dat hij de komende weken vooral van plan is om "gewoon uit te rusten".
De 39-jarige Djokovic is de nummer 11 van de wereldranglijst. Zijn 25-jarige tegenstander is de nummer 83 van de wereld.
Eerder op de woensdag verloor nummer 1 Alexander Zverev ook al. De Duitser ging onderuit tegen de Italiaan Lorenzo Musetti.
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