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Topman IEA waarschuwt voor langdurige sluiting Straat van Hormuz

Economie
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 8:35
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ASPEN (ANP/BLOOMBERG) - De wereldeconomie staat voor een nieuwe uitdaging als de nieuwe blokkade van de Straat van Hormuz niet binnen enkele weken wordt opgeheven. Dat zei Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap (IEA), in een interview tijdens het Aspen Security Forum in Colorado.
"Als de Straat van Hormuz gesloten blijft, kunnen we opnieuw problemen ondervinden voor de gehele wereldeconomie, landen in het Midden-Oosten, ontwikkelingslanden en Aziatische economieën", aldus Birol. "Het gaat niet om maanden, maar om weken", waarna de zeestraat weer "volledig en onvoorwaardelijk open" moet zijn.
Iran verklaarde afgelopen weekend de Straat van Hormuz opnieuw te hebben gesloten, na nieuwe Amerikaanse aanvallen op het land. De VS hebben de Iraanse scheepvaart langs de Iraanse kust opnieuw geblokkeerd. Na de aankondiging van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran vorige maand leek het scheepvaartverkeer door de belangrijke zeestraat juist weer op gang te komen.
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