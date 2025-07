Brits onderzoek naar rol Deloitte in corruptiezaken Glencore

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Een Britse toezichthouder is een onderzoek gestart naar het werk van accountantskantoor Deloitte voor grondstoffenconcern Glencore, dat eerder betrokken was bij een groot corruptieschandaal. Glencore en een Britse dochteronderneming Glencore Energy UK "zijn onderwerp geweest van onderzoeken door overheidsinstanties om wangedrag", meldt de Financial Reporting Council (FRC) woensdag.

Het onderzoek kijkt onder meer "of Deloitte LLP voldoende aandacht heeft besteed aan het risico op niet-naleving van wet- en regelgeving", aldus de toezichthouder.

Glencore betaalde in 2022 boetes van meer dan 1 miljard dollar voor corruptiezaken in onder meer Brazilië, Nigeria, Kameroen, Ivoorkust en Congo. Ook bekende het bedrijf schuld in corruptiezaken in de VS en het VK, waarbij het steekpenningen betaalde om opdrachten binnen te halen. Het Britse onderzoek richt zich op de controles van de jaarrekeningen over de boekjaren 2013 tot en met 2020.