Brussel moet boete Credit Suisse met miljoenen verlagen

LUXEMBURG (ANP) - De boete die de Zwitserse bank Credit Suisse heeft gekregen van de Europese Commissie moet worden verlaagd van 83,2 miljoen naar 28,9 miljoen euro, zo oordeelde een rechtbank van de Europese Unie woensdag. De bank kreeg de boete om betrokkenheid bij een kartel, waarin verboden prijsafspraken werden gemaakt op het gebied van de valutahandel.

Volgens het Gerecht van de EU is er wel sprake van een kartel, maar heeft de Commissie de hoogte van de boete niet correct vastgesteld. Het Gerecht is een van de rechtscolleges van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In december 2021 legde de Commissie een totaalboete van 344 miljoen euro op aan Credit Suisse en de Britse banken HSBC, Barclays en RBS. Dit deed ze na een onderzoek waaruit bleek dat handelaren van sommige banken informatie met elkaar uitwisselden en strategieën afstemden over de handel in valuta's via een chatroom genaamd Sterling Lads.

Credit Suisse werd in 2023 overgenomen door het eveneens Zwitserse UBS.