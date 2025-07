Alleenstaande mannelijke asielzoeker mag niet terug naar België

DEN HAAG (ANP) - Asielminister David van Weel (VVD) mag alleenstaande mannelijke asielzoekers niet terugsturen naar België, oordeelt de Raad van State. Normaal gesproken mogen Europese landen asielzoekers terugsturen naar het land waar zij zich als eerste hebben gemeld. Maar in België bestaat het risico dat deze mannen niet worden voorzien van "hun meest elementaire levensbehoeften" van een bed, bad en brood. Dat is volgens de hoogste bestuursrechter in strijd met de mensenrechten en daarom moet Nederland de asielaanvraag van deze mannen toch in behandeling nemen.