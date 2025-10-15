Brits postbedrijf krijgt miljoenenboete voor trage bezorging

LONDEN (ANP/AFP) - Het Britse postbedrijf Royal Mail heeft opnieuw een boete gekregen voor vertragingen in de bezorging, meldt communicatiewaakhond Ofcom. Het is het derde jaar op rij dat dit gebeurt. De geldstraf bedraagt dit jaar 21 miljoen pond, zo'n 24,1 miljoen euro.

De toezichthouder waarschuwde dat het postbedrijf meer boetes kan krijgen als het de bezorgdoelen niet haalt. De directeur handhaving bij Ofcom zei dat Royal Mail "aanzienlijke verbeteringen, niet meer loze beloften" moet doorvoeren. "Miljoenen belangrijke brieven komen te laat aan en mensen krijgen niet waar ze voor betalen."

Royal Mail werd dit jaar overgenomen door het bedrijf van de Tsjechische miljardair Daniel Křetínský. Het bedrijf boekte onlangs weer operationele winst door kosten te besparen, zoals vrijwillige ontslagen en minder bezorgingen van bepaalde brieven die geen prioriteit hebben. "We blijven hard werken voor verdere duurzame verbeteringen van de kwaliteit van onze dienstverlening", aldus Royal Mail.