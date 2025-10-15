ECONOMIE
Nederland steekt nog eens 90 miljoen in Oekraïense drones

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 12:26
anp151025106 1
BRUSSEL (ANP) - Nederland steekt nog eens 90 miljoen euro in de Oekraïense drone-industrie. Het geld is bedoeld voor aanvals-, verkennings- en observatiedrones, zegt defensieminister Ruben Brekelmans.
Oekraïne heeft zulke drones "heel dringend nodig", zei Brekelmans bij aankomst voor overleg met zijn NAVO-collega's. Volgens hem kunnen Oekraïense dronefabrikanten nog altijd meer leveren dan ze doen, als ze daarvoor het geld krijgen. Afgelopen weekend kondigde de demissionair minister aan 200 miljoen uit te trekken voor dronebestrijdingsmiddelen voor Oekraïne.
Een extra bijdrage aan het programma voor de inkoop van Amerikaanse wapens voor Oekraïne kan Nederland voorlopig moeilijk opbrengen, zei Brekelmans. Nederland stak daar afgelopen zomer een half miljard in en maant nu andere landen om hetzelfde te doen.
