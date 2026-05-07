Britse adverteerders eisen miljarden compensatie van Google

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 19:31
LONDEN (ANP/AFP) - Britse adverteerders vinden dat Google zijn eigen advertentiedienst online heeft voorgetrokken. Zij hebben daarover een claim ingediend in het Verenigd Koninkrijk en eisen een schadevergoeding tot 3 miljard pond (bijna 3,5 miljard euro).
Volgens de eisers maakt Google misbruik van de macht die het heeft. Het Amerikaanse bedrijf wordt verweten dat het onlineadvertenties van zijn eigen 'Google Display Advertising' vaker laat zien en die van concurrenten juist minder vaak laat zien. Volgens advocatenkantoor KP Law, dat de claimzaak leidt, betalen adverteerders daardoor meer geld voor minder zichtbaarheid.
Google kreeg eerder al een boete van bijna 3 miljard euro van de Europese Commissie, omdat de techgigant zijn eigen diensten voortrok bij onlineadvertenties. Het Amerikaanse bedrijf kondigde vorig jaar aan dat het veranderingen zou aanbrengen in de advertentiediensten om te voldoen aan Europese mededingingsregels.
