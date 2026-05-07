Vertaalbedrijf DeepL schrapt kwart personeel vanwege AI

KEULEN (ANP/AFP) - Het Duitse AI-vertaalbedrijf DeepL schrapt ongeveer een kwart van de banen. Topman en oprichter Jarek Kutylowski meldt donderdag op LinkedIn dat zo'n 250 werkplekken bij DeepL verdwijnen vanwege de opmars van kunstmatige intelligentie.

"We maken momenteel een enorme structurele verschuiving mee in welk werk er bestaat, wie het doet en hoeveel mensen er nodig zijn om het goed te doen, en die verschuiving komt door AI", schrijft hij. Effectief werken met AI vereist volgens hem "kleinere, impactvollere teams". "Het betekent minder lagen, snellere beslissingen en veel minder tijd besteden aan het heen-en-weer gepraat dat grote teams vertraagt."

DeepL werd in 2017 opgericht als concurrent van Google Translate en wordt net als die vertaalmachine veel gebruikt. Het bedrijf werd in 2024 gewaardeerd op 2 miljard dollar, toen zo'n 1,85 miljard euro.

Techbedrijf Amazon schrapte eerder dit jaar al duizenden kantoorbanen vanwege AI.