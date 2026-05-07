Harrods compenseert tientallen mensen na misbruik door eigenaar

LONDEN (ANP/AFP) - Harrods heeft tientallen mensen een vergoeding gegeven na seksueel misbruik door de inmiddels overleden eigenaar Mohamed Al Fayed. Meer dan 75 slachtoffers hebben een "volledige compensatie" gekregen na het indienen van een claim bij het beroemde Londense warenhuis.

De Egyptische zakenman Al Fayed was van 1985 tot 2010 eigenaar van Harrods. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden miljardair beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting.

Het wereldberoemde warenhuis riep vorig jaar een regeling in het leven voor slachtoffers van de overleden eigenaar. In totaal hebben 259 slachtoffers zich gemeld voor een schadevergoeding. De overige claims worden nog behandeld, meldt Harrods.

De zakenman zou vrouwelijke personeelsleden van Harrods en andere ondernemingen hebben misbruikt en hen er met bedreigingen van hebben weerhouden de misdragingen te melden.