Britse centrale bank 'klaar om in te grijpen' tegen hoge inflatie

LONDEN (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten zal de Britse inflatie op de korte termijn opjagen, waarschuwt de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk. Beleidsmakers van de Bank of England (BoE) hielden donderdag de rente gelijk op 3,75 procent, maar staan "klaar om in te grijpen" als dat nodig is om de gemiddelde prijsstijging terug te dringen tot 2 procent.

De BoE wijst erop dat de Iranoorlog voor sterk gestegen gas- en olieprijzen heeft gezorgd. Dat stuwt de inflatie niet alleen door hogere prijzen voor benzine, elektriciteit en verwarming, maar mogelijk later ook door indirecte effecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om gestegen energie- of vervoerskosten die bedrijven doorberekenen in de prijs voor hun producten of diensten.