XR wil blijven demonstreren ondanks 'dreigementen' De Mos

DEN HAAG (ANP) - Ook als Richard de Mos in het hart van het stadsbestuur van Den Haag komt, wil Extinction Rebellion blijven demonstreren in de stad. "Dreigementen van lokale partijen weerhouden ons niet om de vernietigende klimaatcrisis onder de aandacht te blijven brengen", laat de actiegroep weten.

De Mos' partij Hart voor Den Haag, die veruit de grootste is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen, pleit in het verkiezingsprogramma voor een harde aanpak van XR. De beweging heeft al 45 keer de A12 in Den Haag geblokkeerd. "Dat moet snoeihard worden aangepakt", vindt Hart voor Den Haag. "Zet de ME in en met het waterkanon op de hardste stand spuiten we XR letterlijk plat."

Lijsttrekker De Mos wil graag wethouder worden. Een woordvoerder van XR zegt tegen het ANP dat hij dan niet gaat over maatregelen tegen demonstraties, zoals het gebruik van waterkanonnen. "Het is aan de driehoek, voorgezeten door de burgemeester." In het algemeen stelt XR te hopen dat "alle politieke partijen van links tot rechts gaan doen wat nodig is tegen de klimaatcrisis".

Waterkanon

Tijdens XR-demonstraties heeft de politie herhaaldelijk waterkanonnen ingezet. Advocaten die opkomen voor de activisten vroegen de rechter in 2023 om een verbod, maar die eis werd afgewezen. In het vonnis benadrukte de rechtbank wel dat er grenzen zijn aan de bevoegdheid van de burgemeester. De inzet van het waterkanon moet proportioneel zijn en "passen bij het doel: het aansporen van aanwezigen de locatie te verlaten".

In de uitspraak bepaalde de rechter dat de inzet bij één demonstratie "niet proportioneel" was, omdat de straal te hard stond. De gemeente erkende dat het incidenteel fout was gegaan en gaf aan de harde straal alleen op zijn plaats te vinden bij geweld, rellen of vernielingen.