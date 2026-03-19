Luchtvaart waarschuwt voor duurdere tickets door brandstofprijzen

Economie
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 13:34
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Grote Europese luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat ze de hogere brandstofprijzen zullen moeten doorberekenen aan passagiers. Door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de olietankers die hierdoor vastzitten in de Perzische Golf, is de kerosineprijs in rap tempo gestegen. Kerosine komt voor een groot deel uit deze regio.
Hoewel de meeste Europese luchtvaartmaatschappijen zich hebben ingedekt om de stijgende prijzen op korte termijn op te kunnen vangen, zullen de stijgende kosten wel leiden tot hogere ticketprijzen, meent Ryanair-topman Michael O'Leary.
Brandstof is een van de grootste kostenposten voor de luchtvaart. Nu de Brent-olieprijs boven de 110 dollar per vat ligt, zijn steeds meer maatschappijen genoodzaakt brandstoftoeslagen in te voeren of enkele vluchten te annuleren.
Lufthansa-topman Carsten Spohr zegt dat zijn bedrijf gemiddeld 10 euro winst per passagier maakt. "Er is geen manier waarop je extra kosten kunt opvangen."
