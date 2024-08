Britse ClearBank kiest Amsterdam voor Europees hoofdkantoor

AMSTERDAM (ANP) - De Britse financiële dienstverlener ClearBank, momenteel alleen actief in het Verenigd Koninkrijk, heeft Amsterdam gekozen als locatie voor zijn Europese hoofdkantoor om zijn groeiambities te realiseren. Het bedrijf is geen gewone bank zoals ING of Rabobank, maar regelt het betalingsverkeer voor financiële partijen.

"De keuze viel op Nederland vanwege de sterke economie , de bloeiende markt voor financiële technologie en de robuuste regelgeving. Sinds de Brexit is het op veel gebieden lastiger om zaken te doen vanuit het VK in Europa en vice versa. Nederland is een stabiel financieel land", zegt Rintse Zijlstra, directeur van het nieuwe bedrijf ClearBank Europe. "Nu kunnen we alleen nog maar ponden aanbieden. Om in continentaal Europa euro's te kunnen aanbieden moet je een Europese banklicentie hebben", legt de directeur uit.

ClearBank Europe ontving een licentie van de Europese Centrale Bank (ECB) en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft de onderneming bekendgemaakt. De onderneming gaat naar eigen zeggen meer dan 70 miljoen euro investeren in haar Europese activiteiten en wil de komende vijf jaar ongeveer zestig nieuwe medewerkers aannemen.

Het Londense ClearBank, opgericht in 2015, biedt diensten aan die traditionele banken ondersteunen, zoals betalingsverwerking. De onderneming heeft klanten als cryptobedrijf Coinbase en betalingsverwerker TrueLayer.