Britse premier Starmer noemt heffingen Trump helemaal verkeerd

door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 21:13
LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het Amerikaanse dreigement om zijn land en andere Europese landen een heffing op te leggen en noemt het "helemaal verkeerd". President Donald Trump wil met een importheffing van 10 procent bereiken dat ze akkoord gaan met de Amerikaanse inlijving van Groenland.
"Het opleggen van tarieven aan bondgenoten omdat zij de collectieve veiligheid van de NAVO-bondgenoten nastreven, is helemaal verkeerd", aldus Starmer. Volgens hem is de veiligheid van het Arctische gebied een zaak van het hele NAVO-bondgenootschap en moeten zij samen meer doen tegen de Russische dreiging in het gebied rond de Noordpool.
Groenland behoort bij Denemarken. Het heeft een grote mate van autonomie. De Groenlandse premier verklaarde vorige week niet bij de Verenigde Staten te willen behoren.
