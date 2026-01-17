ECONOMIE
Von der Leyen: heffingen ondermijnen relatie tussen EU en VS

Economie
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 21:06
BRUSSEL (ANP) - De aangekondigde Amerikaanse heffingen zouden de banden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ondermijnen, waarschuwt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat die tarieven ingaan op 1 februari als daarvoor nog geen akkoord is gesloten over Groenland, dat hij per se wil innemen.
"De EU betuigt haar volledige solidariteit met Denemarken en de bevolking van Groenland", schrijft Von der Leyen op X. "Dialoog blijft essentieel en we zijn vastbesloten voort te bouwen op het proces dat vorige week al is ingezet tussen het Koninkrijk Denemarken en de Verenigde Staten."
Volgens Von der Leyen dreigt de relatie tussen de VS en de EU in een "gevaarlijke neerwaartse spiraal" te komen. Volgens haar staat Europa verenigd. De Europese landen overleggen op dit moment met elkaar over de reactie op de Amerikaanse heffingen.
