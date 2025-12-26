Britse techactivist klaagt Trump-regering aan om visumverbod

NEW YORK (ANP/AFP) - De Britse techactivist Imran Ahmed, hoofd van de in de Verenigde Staten gevestigde anti-desinformatiewaakhond Center for Countering Digital Hate, heeft de regering van president Donald Trump aangeklaagd om een aan hem opgelegd visumverbod. Volgens Ahmed is de maatregel een "ongrondwettelijke" poging om een Amerikaanse inwoner uit te zetten.

Eerder deze week werd bekend dat de VS een visumverbod opleggen aan vijf Europeanen, onder wie voormalig EU-commissaris Thierry Breton. Volgens Washington probeerden Breton en de anderen Amerikaanse technologiebedrijven te dwingen politieke uitingen op hun platforms te controleren.

Voor Ahmed, die een permanente verblijfsvergunning heeft in de VS, dreigt nu deportatie. De criticus van miljardair Elon Musk heeft daarom een formele klacht ingediend bij een rechtbank in New York. "Mijn vrouw en dochter zijn Amerikaans, en in plaats van Kerstmis met hen door te brengen, vecht ik om mijn onwettige deportatie uit mijn thuisland te voorkomen", zegt hij in een verklaring.