Zilverprijs voor het eerst boven 75 dollar

SINGAPORE (ANP/BELGA/BLOOMBERG) - Zilver heeft vrijdag voor het eerst een prijs van 75 dollar per troy ounce (31,1 gram) bereikt. Ook de goudprijs neemt steeds verder toe, mede door de opgelopen geopolitieke spanningen en de zwakte van de Amerikaanse dollar.

Zilver werd verhandeld voor een record van 75,15 dollar, terwijl voor goud 4531,04 dollar werd betaald.

De prijzen van edelmetalen pieken traditioneel in tijden van economische en politieke onzekerheid. Beleggers beschouwen ze als een veilige haven in onzekere tijden. Nu lijkt de handel onder meer te reageren op de opgelopen onrust rond Venezuela.

Goud en koper

Goud is dit jaar al met zo'n 70 procent in waarde gestegen en zilver met meer dan 150 procent. Beide liggen op koers voor hun sterkste jaarlijkse groei in waarde sinds 1979.

Koper, dat geen edelmetaal is, wordt ook al maar duurder. In China stegen de prijzen voor koper vrijdag tot bijna 100.000 yuan per ton. Omgerekend is dit meer dan 14.000 dollar. Elders op de wereld zit de prijs ook in de lift, door de verwachting bij investeerders van een krapper wereldwijd aanbod in 2026.