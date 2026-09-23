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Britse toezichthouder onderzoekt leeftijdschecks Pornhub

Economie
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 11:02
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LONDEN (ANP/RTR) - De Britse mediatoezichthouder Ofcom gaat onderzoek doen naar de leeftijdschecks bij pornowebsite Pornhub. Daarbij kijkt Ofcom of Pornhub voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen om te voorkomen dat minderjarigen porno te zien krijgen.
Ofcom richt zich op Aylo, de eigenaar van Pornhub. In mei maakte Aylo bekend dat het gebruik gaat maken van een leeftijdsverificatieproces van iPhone-maker Apple om te checken of gebruikers van Pornhub achttien jaar of ouder zijn. Ofcom zegt nu bezorgd te zijn dat Aylo mogelijk onvoldoende onderzoek heeft gedaan voordat dit nieuwe controleproces wordt ingevoerd.
De toezichthouder kan boetes opleggen of websites blokkeren als die niet voldoen aan regels rond leeftijdschecks. Er zijn al boetes aan platforms voor volwassenencontent van in totaal ruim 1 miljoen pond opgelegd door Ofcom vanwege tekortkomingen bij de leeftijdscontrole.
Aylo gaf geen onmiddellijke reactie op vragen van persbureau Reuters over het onderzoek.
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