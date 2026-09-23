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OESO: AI stuwt wereldeconomie, maar dure energie vormt een risico

Economie
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 11:00
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PARIJS (ANP) - Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de wereldeconomie dit jaar iets beter op koers te blijven dan verwacht. Tegelijkertijd blijken de hoge energiekosten hardnekkiger dan gedacht, waardoor 2027 er minder gunstig uitziet. Dat staat in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Na een economische groei van 3,4 procent vorig jaar, vertraagt de groei van de wereldeconomie dit jaar naar verwachting tot 2,9 procent. Dat is iets beter dan de eerdere voorspelling van 2,8 procent die in juni werd afgegeven, zo stelt de OESO in zijn tussentijdse economische vooruitblik.
Voor 2027 verwacht de organisatie een groei van 3 procent. In juni werd nog uitgegaan van een plus van 3,1 procent. "Hoe het conflict in het Midden-Oosten verder verloopt, is nog erg onzeker en vormt een belangrijk risico voor deze verwachtingen", staat in het rapport.
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