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Brussel wil opnieuw bevroren geld vrijgeven aan Hongarije

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 11:11
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan Hongarije vrijgeven uit het EU-cohesiefonds, dat is bedoeld om regionaal achterstandsbeleid weg te werken. Dat geld had de Commissie in 2022 als straf aan Hongarije bevroren. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft Hongarije forse voortgang geboekt om de "rechtsstaat te beschermen en de financiële belangen van de Unie te beschermen".
Ook stelt de Commissie voor Erasmus+ en Horizon Europa weer volledig open te stellen voor Hongaarse studenten en onderzoekers. "Ik ben blij dat zij opnieuw ten volle kunnen profiteren van de kansen die onze Unie biedt. Dit toont aan dat hervormingen resultaat opleveren", zegt Von der Leyen.
De Commissie oordeelt dat Hongarije de eerder vastgestelde zwakke punten en tekortkomingen heeft weggewerkt, waaronder corruptiebestrijding en risico's van belangenverstrengeling.
De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel.
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