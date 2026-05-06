ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse toezichthouder onderzoekt PayPal, Visa en Mastercard

Economie
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 17:03
anp060526139 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard en betalingsbedrijf PayPal worden onderzocht in het Verenigd Koninkrijk. De Britse financiële toezichthouder FCA meldt woensdag de drie Amerikaanse bedrijven te onderzoeken vanwege vermoedelijk concurrentieverstorend gedrag rond de financiering en het gebruik van de digitale portemonnee van PayPal.
De toezichthouder zegt in een korte verklaring nog geen conclusies te hebben getrokken en geen bevindingen te hebben gedaan over eventuele schendingen van de concurrentiewetgeving.
De drie organisaties zeggen mee te werken met de onderzoeken van de waakhond. "Mastercard werkt eraan om te zorgen dat we voldoen aan de hoogste standaarden van het mededingingsrecht", aldus een woordvoerder van dat bedrijf.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie begon in 2024 een rechtszaak tegen Visa. Daarin werd het bedrijf beschuldigd van het illegaal monopoliseren van de markt voor betaalpassen.
loading

POPULAIR NIEUWS

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading