Britse toezichthouder onderzoekt PayPal, Visa en Mastercard

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard en betalingsbedrijf PayPal worden onderzocht in het Verenigd Koninkrijk. De Britse financiële toezichthouder FCA meldt woensdag de drie Amerikaanse bedrijven te onderzoeken vanwege vermoedelijk concurrentieverstorend gedrag rond de financiering en het gebruik van de digitale portemonnee van PayPal.

De toezichthouder zegt in een korte verklaring nog geen conclusies te hebben getrokken en geen bevindingen te hebben gedaan over eventuele schendingen van de concurrentiewetgeving.

De drie organisaties zeggen mee te werken met de onderzoeken van de waakhond. "Mastercard werkt eraan om te zorgen dat we voldoen aan de hoogste standaarden van het mededingingsrecht", aldus een woordvoerder van dat bedrijf.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie begon in 2024 een rechtszaak tegen Visa. Daarin werd het bedrijf beschuldigd van het illegaal monopoliseren van de markt voor betaalpassen.