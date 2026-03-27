Britten starten onderzoek naar Just Eat om misleidende recensies

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 10:28
LONDEN (ANP) - De Britse marktwaakhond CMA start een onderzoek naar Just Eat, onderdeel van het concern achter het Nederlandse Thuisbezorgd, en vier andere bedrijven omdat zij mogelijk "neppe en misleidende" reviews op hun sites plaatsten. De toezichthouder onderzoekt onder meer of de bedrijven lage beoordelingen expres niet publiceerden, personeel vroegen om positieve reviews te schrijven, of kortingen aanboden in ruil voor positieve reviews.
Bij bezorgdienst Just Eat kijkt CMA of het sterbeoordelingssysteem wel volgens de regels die consumenten beschermen werd gebruikt. Uit het onderzoek moet blijken of Just Eat bepaalde supermarkten en restaurants meer sterren gaf dan ze eigenlijk verdienden. Hierdoor kunnen consumenten mogelijk een misleidend beeld krijgen van de kwaliteit die bepaalde zaken leveren wanneer zij kiezen waar te bestellen.
CMA onderzoekt ook de bedrijven Autotrader, Feefo, Dignity en Pasta Evangelists.
Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Fetisjmodel plast inboedel vakantiewoning onder en filmt alles: duizenden euro’s schade

Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

Mythes over krachttraining ontkracht: waarom de meeste 'regels' voor krachttraining er niet toe doen

Jill Helena 'van slag' door vrijspraakverzoek in zaak-Ali B

