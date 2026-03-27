Britten starten onderzoek naar Just Eat om misleidende recensies

LONDEN (ANP) - De Britse marktwaakhond CMA start een onderzoek naar Just Eat, onderdeel van het concern achter het Nederlandse Thuisbezorgd, en vier andere bedrijven omdat zij mogelijk "neppe en misleidende" reviews op hun sites plaatsten. De toezichthouder onderzoekt onder meer of de bedrijven lage beoordelingen expres niet publiceerden, personeel vroegen om positieve reviews te schrijven, of kortingen aanboden in ruil voor positieve reviews.

Bij bezorgdienst Just Eat kijkt CMA of het sterbeoordelingssysteem wel volgens de regels die consumenten beschermen werd gebruikt. Uit het onderzoek moet blijken of Just Eat bepaalde supermarkten en restaurants meer sterren gaf dan ze eigenlijk verdienden. Hierdoor kunnen consumenten mogelijk een misleidend beeld krijgen van de kwaliteit die bepaalde zaken leveren wanneer zij kiezen waar te bestellen.

CMA onderzoekt ook de bedrijven Autotrader, Feefo, Dignity en Pasta Evangelists.