Sabalenka in finale Miami na winst in tennistopper tegen Rybakina

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 10:24
anp270326073 1
MIAMI (ANP) - Titelverdediger Aryna Sabalenka heeft zich ten koste van Elena Rybakina geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Miami. De Belarussische nummer 1 van de wereldranglijst was met 6-4 6-3 te sterk voor de mondiale nummer 2 uit Kazachstan.
Het was de derde ontmoeting tussen de twee topspeelsters dit jaar. Rybakina versloeg haar rivale in de finale van de Australian Open in januari, waarna de Belarussische twee weken geleden voor het eerst de eindstrijd in Indian Wells won. Sabalenka is op jacht naar haar eerste zogeheten Sunshine Double, oftewel opeenvolgende zeges in de toptoernooien van Indian Wells en Miami.
Sabalenka treft in de finale de Amerikaanse Coco Gauff. De nummer 4 van de wereld gunde donderdagavond Karolina Muchova uit Tsjechië slechts twee games: 6-1 6-1.
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

fetishnicolettek11

ANP-487702808

ANP-536835349

gandr-collage

anp260326217 1

