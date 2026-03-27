Moskou spreekt beschuldigingen tegen over hulp aan Iran

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 10:30
MOSKOU (ANP/DPA) - Rusland heeft tegengesproken dat het Iran met militaire informatie helpt bij aanvallen op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. "Wij hebben Iran van bepaalde soorten militair materieel voorzien, maar wij accepteren de beschuldiging niet dat we Iran helpen met inlichtingen", verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in een interview met de Franse televisie.
Rusland heeft nauwe banden met Iran en al snel na het begin van de oorlog in het Midden-Oosten waren er berichten dat ook inlichtingen zijn gedeeld. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei deze week dat Rusland zo probeerde de Amerikanen te "chanteren". Er zou zijn aangeboden te stoppen met het delen van Russische militaire informatie met Iran als de VS hun inlichtingensteun aan Oekraïne zouden staken.
Lavrov verklaarde op zijn beurt dat algemeen bekend is waar de Amerikaanse bases in het Midden-Oosten zich bevinden. "Deze coördinaten zijn geen geheim dat doorgegeven moet worden."
