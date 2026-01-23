Britten stellen onderzoek in naar WhatsApp-moederbedrijf Meta

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse toezichthouder Ofcom stelt een onderzoek in naar Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook en WhatsApp. De toezichthouder heeft aanwijzingen dat het bedrijf van Mark Zuckerberg niet alle informatie heeft overhandigd bij een eerder onderzoek van Ofcom.

Ofcom zegt vorig jaar een onderzoek te hebben uitgevoerd naar de markt van zakelijke bulkberichten. Die berichten worden gebruikt voor afspraakherinneringen of voor informatie over pakketbezorgtijden. WhatsApp was een van de partijen in dit onderzoek.

De Britse toezichthouder onderzoekt nu of de data die Meta heeft aangeleverd wel volledig zijn. "Het beschikbare bewijs suggereert dat de informatie die we van Meta hebben ontvangen mogelijk niet volledig en accuraat was", aldus Ofcom.