Prinses Amalia bevorderd tot korporaal

DEN HAAG (ANP) - Prinses Amalia heeft donderdag de Algemene Militaire Opleiding (AMO) afgerond. Zij is nu bevorderd tot korporaal, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. Daarom draagt zij in de toekomst een militair uniform wanneer ze aan het werk is voor Defensie.

De AMO is onderdeel van de tweejarige militaire opleiding die Amalia sinds september volgt aan het Defensity College. Tijdens de opleiding wordt ze als werkstudent opgeleid tot militair reservist. De opleiding bestaat uit theoretische modules, maar ook fysieke militaire vaardigheden, zoals schieten, kaartlezen en de hindernisbaan.

Naast de militaire opleiding volgt Amalia een bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze slaagde in 2021 cum laude voor haar vwo-eindexamen, waarna ze een tussenjaar nam. In 2022 startte ze de studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), die ze vorig jaar afrondde.