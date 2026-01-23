ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prinses Amalia bevorderd tot korporaal

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 12:50
anp230126094 1
DEN HAAG (ANP) - Prinses Amalia heeft donderdag de Algemene Militaire Opleiding (AMO) afgerond. Zij is nu bevorderd tot korporaal, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. Daarom draagt zij in de toekomst een militair uniform wanneer ze aan het werk is voor Defensie.
De AMO is onderdeel van de tweejarige militaire opleiding die Amalia sinds september volgt aan het Defensity College. Tijdens de opleiding wordt ze als werkstudent opgeleid tot militair reservist. De opleiding bestaat uit theoretische modules, maar ook fysieke militaire vaardigheden, zoals schieten, kaartlezen en de hindernisbaan.
Naast de militaire opleiding volgt Amalia een bachelor Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Ze slaagde in 2021 cum laude voor haar vwo-eindexamen, waarna ze een tussenjaar nam. In 2022 startte ze de studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), die ze vorig jaar afrondde.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading