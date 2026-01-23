Onderzoekers: spoorscheur bij Adamuz zat er al vóór treinbotsing

MADRID (ANP) - Uit de voorlopige onderzoeksresultaten naar de dodelijke treinbotsing bij het Spaanse Adamuz blijkt dat een scheur in het spoor daar al zat voordat het voorval plaatsvond. Dat schrijft het instituut dat het voorval onderzoekt.

Zondag ontspoorde bij die plaats in Andalusië een deel van een hogesnelheidstrein, waarna een andere trein op de ontspoorde delen klapte. Daarbij vielen in totaal 45 doden. Meer dan honderd mensen raakten gewond.

Donderdag wisten hulpverleners ook een hond terug te vinden. Die liep rond bij de plaats van de botsing, maar liep weg. Boro is inmiddels herenigd met zijn eigenaren.