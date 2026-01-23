ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoekers: spoorscheur bij Adamuz zat er al vóór treinbotsing

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 12:55
anp230126096 1
MADRID (ANP) - Uit de voorlopige onderzoeksresultaten naar de dodelijke treinbotsing bij het Spaanse Adamuz blijkt dat een scheur in het spoor daar al zat voordat het voorval plaatsvond. Dat schrijft het instituut dat het voorval onderzoekt.
Zondag ontspoorde bij die plaats in Andalusië een deel van een hogesnelheidstrein, waarna een andere trein op de ontspoorde delen klapte. Daarbij vielen in totaal 45 doden. Meer dan honderd mensen raakten gewond.
Donderdag wisten hulpverleners ook een hond terug te vinden. Die liep rond bij de plaats van de botsing, maar liep weg. Boro is inmiddels herenigd met zijn eigenaren.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

271256752_m

Van deze 7 dingen worden mannen het meest onzeker

Loading