ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: FIOD pakt 2 personen op in onderzoek scheepsbouwer Damen

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 17:34
anp031225194 1
GORINCHEM (ANP) - De financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee personen opgepakt in een nieuw onderzoek naar mogelijke sanctieovertredingen door scheepsbouwer Damen. Dit bevestigen ingewijden aan het ANP.
Het bedrijf en de twee personen worden verdacht van het overtreden en bewust en opzettelijk omzeilen van de sancties tegen Rusland vanaf het najaar van 2022. Het gaat naar verluidt om een nieuwe zaak die bovenop de al bestaande aanklachten komt die vorige maand voor het eerst voor de rechter kwamen.
loading

POPULAIR NIEUWS

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

96810189_m

Kanker opsporen met een simpele bloedtest? Wetenschappers komen steeds dichterbij

Loading