Bronnen: FIOD pakt 2 personen op in onderzoek scheepsbouwer Damen

GORINCHEM (ANP) - De financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee personen opgepakt in een nieuw onderzoek naar mogelijke sanctieovertredingen door scheepsbouwer Damen. Dit bevestigen ingewijden aan het ANP.

Het bedrijf en de twee personen worden verdacht van het overtreden en bewust en opzettelijk omzeilen van de sancties tegen Rusland vanaf het najaar van 2022. Het gaat naar verluidt om een nieuwe zaak die bovenop de al bestaande aanklachten komt die vorige maand voor het eerst voor de rechter kwamen.