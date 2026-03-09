ECONOMIE
Bronnen: Saudi-Arabië verlaagt productie op twee olievelden

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 12:32
bijgewerkt om maandag, 09 maart 2026 om 12:42
anp090326097 1
Saudi-Arabië is begonnen met het verlagen van de productie op twee van zijn olievelden, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. De stap volgt op de afsluiting van de Straat van Hormuz, een belangrijke transportroute voor olie uit het land. De opslagtanks in Saudi-Arabië dreigen daardoor vol te raken.
Saudi-Arabië, de grootste exporteur van olie ter wereld, produceert ongeveer 10 miljoen vaten olie per dag en exporteert er ongeveer 7 miljoen per dag. Verschillende buurlanden van Saudi-Arabië, die ook het doelwit zijn geweest van Iraanse aanvallen, hebben eveneens de productie verlaagd.
Door de afsluiting van de belangrijke zeestraat leidt het Saudische olieconcern al een deel van zijn ruwe olietransporten om naar de haven van Yanbu aan de Rode Zee. Maar de pijpleiding naar die haven heeft niet genoeg capaciteit om de olie-export door de Straat van Hormuz volledig te vervangen.
