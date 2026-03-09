ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV en De Unie: samen met Spekman optrekken tegen plannen kabinet

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 12:17
anp090326095 1
UTRECHT (ANP) - Vakbonden CNV en De Unie zeggen samen met de nieuwe FNV-voorzitter Hans Spekman op te willen trekken tegen de plannen van het kabinet van premier Rob Jetten. Maandag werd bekend dat de voormalige PvdA-politicus is benoemd tot voorzitter van de grootste vakbond van Nederland. Het nieuwe FNV-bestuur onder leiding van Spekman begint op 1 mei.
CNV kijkt uit naar collegiale samenwerking met Spekman. "Hans Spekman heeft een groot hart voor werknemersrechten. We hebben alle vertrouwen in een constructieve samenwerking. Samen zullen we ten strijde trekken tegen de plannen van het kabinet-Jetten", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.
De Unie wenst Spekman alle succes bij het invullen van het voorzitterschap. "Ik hoop dat we samen kunnen optrekken tegen de afbraakplannen van dit kabinet", aldus voorzitter Reinier Castelein van De Unie.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

Loading