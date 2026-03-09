CNV en De Unie: samen met Spekman optrekken tegen plannen kabinet

UTRECHT (ANP) - Vakbonden CNV en De Unie zeggen samen met de nieuwe FNV-voorzitter Hans Spekman op te willen trekken tegen de plannen van het kabinet van premier Rob Jetten. Maandag werd bekend dat de voormalige PvdA-politicus is benoemd tot voorzitter van de grootste vakbond van Nederland. Het nieuwe FNV-bestuur onder leiding van Spekman begint op 1 mei.

CNV kijkt uit naar collegiale samenwerking met Spekman. "Hans Spekman heeft een groot hart voor werknemersrechten. We hebben alle vertrouwen in een constructieve samenwerking. Samen zullen we ten strijde trekken tegen de plannen van het kabinet-Jetten", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De Unie wenst Spekman alle succes bij het invullen van het voorzitterschap. "Ik hoop dat we samen kunnen optrekken tegen de afbraakplannen van dit kabinet", aldus voorzitter Reinier Castelein van De Unie.