Poetin spreekt 'rotsvast' vertrouwen in nieuwe Iraanse leider uit

Samenleving
door Redactie
maandag, 09 maart 2026 om 12:36
bijgewerkt om maandag, 09 maart 2026 om 12:54
anp090326099 1
Het Kremlin heeft zijn steun uitgesproken voor de benoeming van Mojtaba Khamenei als nieuwe opperste leider van Iran. In een bericht aan de nieuwe Iraanse machthebber betuigde het kantoor van president Vladimir Poetin maandag zijn "rotsvaste steun" aan diens leiderschap. Ook zei Poetin er vertrouwen in te hebben dat Mojtaba Khamenei het werk van wijlen zijn vader Ali Khamenei "met eer" zal voortzetten.
Rusland en Iran onderhouden traditioneel nauwe banden. Zo zou Rusland Iran voorzien van inlichtingen rond de locaties van de Amerikaanse vloot en overige militaire inzet in het Midden-Oosten.
Omgekeerd is Rusland sterk afhankelijk van Iraanse technologie, zoals de Shahed-drones die het eerst in groten getale aankocht van Teheran, maar inmiddels op grote schaal zelf bouwt, naar Iraans model.
Ook werkten de landen onder meer samen met Syrië.
