Lichaam gevonden in Almere, vermoedelijk vermiste Syrische vrouw

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 17:56
anp140825162 1
ALMERE (ANP) - In Almere is het lichaam van een vrouw gevonden. De politie heeft "sterke vermoedens" dat het om de sinds vorige week donderdag vermiste Syrische vrouw (24) gaat, aldus een woordvoerder. Het lichaam is aangetroffen nabij parkeerplaats De Kiem.
De politie meldde eerder in de zaak van de vrouw uit te gaan van een ernstig misdrijf. De 24-jarige werd vorige week donderdag voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Dat is in de buurt van parkeerplaats De Kiem. Zij stapte toen vermoedelijk rond 10.00 uur in de auto van de voortvluchtige verdachte, de 34-jarige Syrische man Omar Alhamad.
