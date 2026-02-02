ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bronnen: VS steken miljarden in voorraad strategische aardmetalen

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 17:18
anp020226169 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten werken aan een miljardenfonds om voorraden aan te leggen van strategische aardmetalen. Zo wil de regering van president Donald Trump dat bedrijven minder vatbaar worden voor verstoringen in de toelevering vanuit andere landen, zoals China.
Het fonds gaat bestaan uit zo'n 12 miljard dollar (ruim 10 miljard euro), melden hooggeplaatste regeringsambtenaren aan persbureau Bloomberg. 10 miljard hiervan wordt geleend van de Export-Import Bank, die nooit eerder zo'n groot bedrag beschikbaar stelde. Het bedrijfsleven draagt een kleine 2 miljard dollar bij.
Strategische mineralen als gallium en kobalt zijn onder meer belangrijk voor de productie van iPhones, batterijen en vliegtuigmotoren. Bedrijven als General Motors, Stellantis, Boeing en Google-moederbedrijf Alphabet zijn betrokken bij het project.
China, de belangrijkste leverancier en verwerker van zeldzame mineralen, heeft afgelopen jaar in de handelsoorlog de levering van bepaalde materialen al eens stilgezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

ANP-150596429

Natuurlijke Ozempic? ultrabewerkt eten sloopt je lichaam, maar dit zaadje biedt tegenwicht

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading