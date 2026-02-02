Bronnen: VS steken miljarden in voorraad strategische aardmetalen

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten werken aan een miljardenfonds om voorraden aan te leggen van strategische aardmetalen. Zo wil de regering van president Donald Trump dat bedrijven minder vatbaar worden voor verstoringen in de toelevering vanuit andere landen, zoals China.

Het fonds gaat bestaan uit zo'n 12 miljard dollar (ruim 10 miljard euro), melden hooggeplaatste regeringsambtenaren aan persbureau Bloomberg. 10 miljard hiervan wordt geleend van de Export-Import Bank, die nooit eerder zo'n groot bedrag beschikbaar stelde. Het bedrijfsleven draagt een kleine 2 miljard dollar bij.

Strategische mineralen als gallium en kobalt zijn onder meer belangrijk voor de productie van iPhones, batterijen en vliegtuigmotoren. Bedrijven als General Motors, Stellantis, Boeing en Google-moederbedrijf Alphabet zijn betrokken bij het project.

China, de belangrijkste leverancier en verwerker van zeldzame mineralen, heeft afgelopen jaar in de handelsoorlog de levering van bepaalde materialen al eens stilgezet.