Wielrenner Pidcock keert terug in Tour de France

ZÜRICH (ANP) - De Britse wielrenner Tom Pidcock (26) gaat in juli van start in de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Pinarello Q36.5 bekendgemaakt. Pidcock is de grote blikvanger van de relatief jonge ploeg, die deze zomer zijn Tourdebuut maakt. Vorig seizoen reed Pidcock de rondes van Italië en Spanje voor Pinarello Q36.5. In de Vuelta werd hij derde in het eindklassement.

Voor de tweevoudig olympisch kampioen mountainbiken en voormalig wereldkampioen veldrijden zal het niet de eerste Tour zijn. Hij deed drie keer eerder mee aan de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Bij zijn debuut in 2022 won hij een etappe met finish op de Alpe d'Huez. Dit jaar is het skidorp twee keer de finishplaats, waarvan een keer na een beklimming van de 21 beroemde haarspeldbochten.

"Ik heb de afgelopen jaren ups en downs gekend in de Tour de France", zegt Pidcock in een persbericht. "Maar het is mooi dat we er nu, met dit nieuwe team, onze eigen plek hebben verdiend."