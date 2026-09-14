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Brouwers: petitie tegen 'opeenstapeling van lastenverzwaringen'

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 15:29
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DEN HAAG (ANP) - De brancheorganisatie Nederlandse Brouwers is een petitie gestart tegen een verhoging van de belasting op bier, maakte de organisatie bekend in aanloop naar Prinsjesdag. "Uit wat nu bekend is, wacht de biersector een opeenstapeling van lastenverzwaringen: indexering van de bieraccijns, een hogere heffing op water, en afschaffing van het kleinbrouwerstarief", waarschuwen de brouwers.
Volgens Nederlandse Brouwers krimpt de biermarkt in ons land al jaren en bedraagt de marge op een flesje bier slechts enkele centen. Voor veel brouwerijen kunnen de extra heffingen het einde betekenen.
"Het raakt bovendien niet alleen de brouwerijen, maar ook horeca en retail. Vooral in de grensregio's, en daarmee is uiteindelijk ook de schatkist de dupe. Wie bier wegbelast, rekent zich rijk met geld dat over de grens verdwijnt", stellen de brouwers. Het is al langer bekend dat veel Nederlanders hun bier over de grens in België of Duitsland kopen, omdat het daar aanzienlijk goedkoper is.
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