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Vliegtuigje uit Hilversum crasht in Duitsland: drie doden

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 15:35
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GERDERATH (ANP) - Drie personen zijn omgekomen door een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Gerderath, ter hoogte van Roermond. Het vliegtuigje vertrok maandagochtend uit Hilversum, meldt de krant Rheinische Post.
De drie omgekomen personen waren de enige inzittenden, zegt de woordvoerder van de lokale politie tegen de Rheinische Post. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het vliegtuig had de afgelopen dagen nog een aantal vluchten gemaakt. Ooggetuigen zagen het toestel met hoge snelheid neerstorten in een veld, meldt Rheinische Post.
Twee luchtvaartonderzoekers van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar de plek van het ongeluk. Zij zullen helpen bij onderzoek naar het ongeluk.
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