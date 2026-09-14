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Europese leiders roepen op tot versterken Noordpoolgebied

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 15:14
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ROVANIEMI (ANP/AFP) - De Europese Unie moet zich meer inspannen om haar rol in het Arctisch gebied te versterken. Die oproep doen twaalf Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Deense premier Mette Frederiksen, maandag in de Finse stad Rovaniemi. Daar waren zij op uitnodiging van Finland bijeen om tot een verenigd antwoord te komen op de alsmaar toenemende druk op de regio, onder meer vanuit Rusland en de Verenigde Staten.
In hun slotverklaring roepen de twaalf EU-lidstaten op "een meer strategische en proactieve rol" in het Europese deel van het Noordpoolgebied op zich te nemen. Voorzitter van de EU-leiders António Costa, eveneens aanwezig in Rovaniemi, noemde de veiligheid van het gebied een Europese aangelegenheid. "Wat hier gebeurt, is geen regionaal, maar een Europees verhaal."
Naar verwachting presenteert de Europese Commissie in oktober een nieuwe beleidsstrategie voor het Noordpoolgebied. Die moet de komende jaren richting geven aan de EU-visie op het gebied.
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