Brussel begint concurrentieonderzoek naar softwareconcern SAP

door anp
donderdag, 25 september 2025 om 12:25
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een concurrentieonderzoek gestart naar het grote Duitse softwareconcern SAP. De studie richt zich op software voor het beheer van bedrijfsactiviteiten die via een licentie wordt uitgegeven. SAP kan nu toezeggingen doen aan de commissie om zorgen weg te nemen.
Het onderzoek spitst zich specifiek toe op vier vermoedens. Zo zou het bedrijf klanten met een licentie voor de software onder meer verplichten om bepaalde diensten af te nemen. Daardoor is het voor klanten niet mogelijk om deze diensten elders af te nemen. Ook zou SAP klanten mogelijk verhinderen om diensten voor ongebruikte softwarelicenties op te zeggen.
"We zijn bezorgd dat SAP de concurrentie mogelijk heeft beperkt", meldt eurocommissaris Teresa Ribera in een toelichting, "door het voor rivalen moeilijker te maken om te concurreren, waardoor Europese klanten minder keuze hebben en hogere kosten".
